Несколько дней назад в городе Синьчжу пожилая женщина переходила железнодорожный переезд с закрытыми шлагбаумами. На середине пути она ускорилась, заметив приближение скоростного поезда. Лишь чудом ей удалось успеть.

Правоохранительные органы китайского города Синьчжу распространили кадры, снятые установленными на переезде камерами наблюдения. На видео попал переход железной дороги пожилой женщиной, которой едва удалось разминуться со скоростным поездом.Инцидент произошел 22 января в городе Синьчжу, когда пожилая женщина решила перейти железную дорогу, не обращая внимание на закрытые перед приближающимся поездом шлагбаумы.Женщина оценила расстояние до поезда и, умело орудуя зонтом как тростью, ринулась вперед, решительно форсируя опасный участок. В свою очередь, машинист заметил пешехода и успел немного снизить скорость.Поезд прошел буквально в сантиметре от старушки, невозмутимо продолжившую свой путь. Взволнованный машинист, не уверенный в том, что он не задел пешехода, остановился для выяснения обстоятельств.Инцидент привел к небольшому сбою в расписании. В настоящее время местная полиция разыскивает решительную пожилую женщину, чтобы оштрафовать ее за нарушение правил безопасности.