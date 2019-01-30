Российская певица регулярно радует поклонников совместными снимками с супругом Сергеем Глушко. Накануне Наташа Королева опубликовала фотографию с другим мужчиной, что привело в замешательство многих ее подписчиков.

Российская певица регулярно радует поклонников совместнымиснимками с супругом Сергеем Глушко. Накануне Наташа Королева опубликовалафотографию с другим мужчиной, что привело в замешательство многих ее подписчиков.Недавно звезда отправилась в Соединенные Штаты, гдеувиделась со своим близким другом – Дмитрием Корнейчуком. Мужчина работает личнымассистентом актера Микки Рурка. поспешила поделиться споклонниками своими впечатлениями от долгожданной встречи. "Мой дружочек! Как я рада, что у тебя всезашибись! Ты молодец! Так держать!", – написала она.Многие подписчики поинтересовались, что за мужчина так ласково обнимает исполнительницу на снимке. "А кто этот Дима?", "А где Тарзан?", "Кто он?", "Любовничек! Шалишь, Наташа", "Это новый ухажер?", – писали комментаторы.Однако большинство пользователей даже не обратили внимания на нового спутника и одарили певицу комплиментами. "Какая выестественная! Без ботокса и пластики! Достойна восхищения! И всегда напозитиве. Любимая певица моего детства!", "Наташенька, какое счастье, наверное,иметь друга в твоем лице!", "Красавица!", – отмечали очарованные подписчики.