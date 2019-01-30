Российская певица регулярно радует поклонников совместными
снимками с супругом Сергеем Глушко. Накануне Наташа Королева опубликовала
фотографию с другим мужчиной, что привело в замешательство многих ее подписчиков.
Российская певица регулярно радует поклонников совместными
снимками с супругом Сергеем Глушко. Накануне Наташа Королева опубликовала
фотографию с другим мужчиной, что привело в замешательство многих ее подписчиков.
Недавно звезда отправилась в Соединенные Штаты, где
увиделась со своим близким другом – Дмитрием Корнейчуком. Мужчина работает личным
ассистентом актера Микки Рурка. поспешила поделиться с
поклонниками своими впечатлениями от долгожданной встречи. "Мой дружочек! Как я рада, что у тебя все
зашибись! Ты молодец! Так держать!", – написала она.
Многие подписчики поинтересовались, что за мужчина так ласково обнимает исполнительницу на снимке. "А кто этот Дима?", "А где Тарзан?", "Кто он?", "Любовничек! Шалишь, Наташа", "Это новый ухажер?", – писали комментаторы.
Однако большинство пользователей даже не обратили внимания на нового спутника и одарили певицу комплиментами. "Какая вы
естественная! Без ботокса и пластики! Достойна восхищения! И всегда на
позитиве. Любимая певица моего детства!", "Наташенька, какое счастье, наверное,
иметь друга в твоем лице!", "Красавица!", – отмечали очарованные подписчики.