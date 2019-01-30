30 сотрудников сидели без зарплаты

30 сотрудников сидели без зарплатыВ прокуратуру поступила информация о том, что руководство ООО «Прибор-РСТ» не выплачивает зарплату своим сотрудникам.Специалисты ведомства устроили проверку и выяснили, что размер задолженности по оплате труда перед 30 работниками за апрель-июль 2018 года превысил 2,5 миллиона рублей.Генеральному директору ООО «Прибор-РСТ» заместителем городского прокурора внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушитель должен будет заплатить штраф. Кроме того, всем работникам выдали положенные им деньги.