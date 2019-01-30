Недавно с мужем решили обсудить то, что нас не устраивает друг в друге. Я была абсолютно в шоке от того, что он недоволен моей грудью и фигурой в целом.

Недавно с мужем решили обсудить то, что нас не устраивает друг в друге. Я была абсолютно в шоке от того, что он недоволен моей грудью и фигурой в целом.Я даже не думала, что отаком зайдет речь. Он тоже у меня не спортсмен и не модель, но мне как-тохватило ума не говорить ему об этом и уж тем более не предъявлять. А он прямымтекстом заявил, что хотел, чтобы, во-первых, я увеличила грудь, а во-вторых -занялась спортом.Сказать, что было обидно, это ничего не сказать. Все этовремя я жила с мыслью, что мой мужчина принимает меня целиком и полностьютакой, какая я есть.Мне вообще всегда казалось, что когда ты по-настоящемулюбишь человека, то на такие вещи просто не обращаешь внимания. Ты можешьуказать ему на ошибки в его поведении, но не на внешние факторы.С другойстороны, я подумала, что может и хорошо, что он так честен со мной? Говорит влоб, а не идет и не спит с фигуристой моделью? Короче говоря, у меня теперьдвоякие чувства. Либо он меня не так уж и любит, либо наоборот честный илюбящий муж.