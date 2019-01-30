Недавно с мужем решили обсудить то, что нас не устраивает друг в друге. Я была абсолютно в шоке от того, что он недоволен моей грудью и фигурой в целом.
Недавно с мужем решили обсудить то, что нас не устраивает друг в друге. Я была абсолютно в шоке от того, что он недоволен моей грудью и фигурой в целом.
Я даже не думала, что о
таком зайдет речь. Он тоже у меня не спортсмен и не модель, но мне как-то
хватило ума не говорить ему об этом и уж тем более не предъявлять. А он прямым
текстом заявил, что хотел, чтобы, во-первых, я увеличила грудь, а во-вторых -
занялась спортом.
Сказать, что было обидно, это ничего не сказать. Все это
время я жила с мыслью, что мой мужчина принимает меня целиком и полностью
такой, какая я есть.
Мне вообще всегда казалось, что когда ты по-настоящему
любишь человека, то на такие вещи просто не обращаешь внимания. Ты можешь
указать ему на ошибки в его поведении, но не на внешние факторы.
С другой
стороны, я подумала, что может и хорошо, что он так честен со мной? Говорит в
лоб, а не идет и не спит с фигуристой моделью? Короче говоря, у меня теперь
двоякие чувства. Либо он меня не так уж и любит, либо наоборот честный и
любящий муж.