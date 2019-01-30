Украинская певица разместила снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Пользователи раскритиковали неухоженный вид Ани Лорак.

Украинская певица разместила снимок, на котором оназапечатлена без макияжа. Пользователи раскритиковали неухоженный вид Ани Лорак.На фотографии, опубликованной в Instagram, звезда позирует в чернойтолстовке, джинсовых шортах, темных колготках и сапогах. Повседневный образпевица дополнила кепкой. При этом решила во всем придерживаться естественности и отказалась от яркого макияжа."Каждый день дарит нам новые краски. Как ваши дела?", – написала она.Многие пользователи были разочарованы нарядом исполнительницы. "Как пацанка", "Она похожа на трансвестита!","Что за обезьяна старая?", "Что за странный наряд!", "Ужасный вкус!", "Мне ненравится такой стиль", – отмечали комментаторы.Остальные подписчики, наоборот, стали признаваться в любви певице. "Ваша улыбка согревает в морозные дни", "Пример для подражания. Красота, грация и искренность", "Самая лучшая!", "Очень красивая и женственная!", "Какая стильная!", – писали они.Это не первый раз, когда звезда появляется перед поклонниками в неприглядном виде. Недавно актриса Олеся Судзиловская разместила совместный снимок с в своем микроблоге. На этой фотографии исполнительница вновь запечатлена без косметики. Подписчики отметили, что 45-летняя артистка выглядит моложе 40-летней певицы.