Власти Украины готовятся проверить лояльность всех жителей Донбасса на полиграфе. Прокурор Анатолий Матиос отметил, что задача предстоит непростая: Придется пропустить через полиграф все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить.

На Украине будут выявлять лояльных граждан с помощью полиграфа.Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что такую специальную программу разработали в Одессе "на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра". По его словам, Петр Порошенко дал поручение отделить тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто "сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги".Как сообщает ТАСС, Матиос отметил, что задача президентом поставлена непростая, потому что придется пропустить через полиграф все население."Сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины", — сказал он.