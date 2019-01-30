Президент Венесуэлы предложил представителям оппозиции сесть за стол переговоров, а чтобы те не сомневались в открытости предложения, Николас Мадуро согласен на участие иностранных посредников.

Президент Венесуэлы предложил представителям оппозиции сесть за стол переговоров, а чтобы те не сомневались в открытости предложения, Николас Мадуро согласен на участие иностранных посредников.Главным условием для приглашения посредников Мадуро назвал их “искреннюю озабоченность” судьбой Венесуэлы. Такая формулировка позволяет максимально расширить перечень стран, представителей которых власти Венесуэлы готовы приветствовать на переговорах.Это свидетельствует о том, что Мадуро не желает конфронтации ни с внутренней оппозицией, ни с теми, кто пытается давить на власти Венесуэлы из-за рубежа.Примечательно, что Хуан Гуайдо пока проигрывает Мадуро в открытости и стремлении к благополучию граждан страны. Ранее он отказался от переговорного процесса, демонстрируя таким образом неприятие действующей власти. Однако на 30 января сторонники Гуайдо запланировали митинги и тот поддержал своих сторонников, призывая их выйти на улицу.Проблема в том, что уличные демонстрации по своей сути как раз направлены на привлечение внимания властей к проблемам народа и традиционно их цель как раз в том, чтобы заставить власти идти на переговоры в интересах населения.И тут Гуайдо, отказывающийся от контактов с президентом, но при этом зовущий людей на улицу, выглядит как политик, стремящийся сделать своих сторонников заложниками своей провокационной нерешительности.Более того, ситуация может в корне измениться, если среди активных участников уличных протестов найдутся те, кто готов на диалог с властью.Мадуро, появившийся на улицах Каракаса сегодня, продемонстрировал готовность к общению с народом на “близкой дистанции”.Нельзя исключать, что в ближайшее время за столом переговоров о дальнейшей судьбе Венесуэлы вместе с действующим президентом окажутся реальные лидеры протестного движения, готовые не к безапелляционному захвату власти, а к трансформации политического пространства и тогда, так горячо и безоглядно поддержанный Западом Хуан Гуайдо окажется невостребованным политиком на обочине переговорного процесса.Впрочем, такое развитие событий очевидно не устроит Вашингтон, так демонстративно укравший венесуэльские деньги со счетов в американских банках и передавший управление ими Гуайдо.