Премьер Великобритании Тереза Мэй обещала парламенту изменения в сделке с ЕС по брекзиту. Горячие дебаты в Лондоне продолжаются. Однако в европейских столицах на новые уступки британцам идти не намерены, о чем и заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер Великобритании Тереза Мэй обещала парламентуизменения в сделке с ЕС по брекзиту. Горячие дебаты в Лондоне продолжаются.Однако в европейских столицах на новые уступки британцам идти не намерены, очем и заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Вариант соглашения, достигнутого Брюсселем и Лондоном повыходу Великобритании из Европейского союза – лучший из возможных, и пересматриватьего не будут. Президент Франции Эммануэль Макрон жестко осадил британскогопремьера Терезу Мэй, которая надеется внести изменения в билль обрекзите."Текущее соглашение по брекзиту является наилучшим и неподлежит пересмотру", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогампятого саммита южных стран Евросоюза. Форум прошел на Кипре, в Никосии.Тем временем в британском парламенте, несмотря на заявления , не стихают горячиедебаты по условиям выхода королевства из состава ЕС. Более пяти часов обсуждалинакануне поправки к биллю о брекзите, которые были предложены депутатами палатыобщин.Лейборист Джереми Корбин настаивал на проведении повторногореферендума. Шотландская национальная партия требовала оставить ихстрану в составе ЕС. Было предложение отложить официальную дату "развода" Лондонаи Брюсселя на конец текущего года. Все поправки в итоге отклонили.В Евросоюзе возможность проведения очередных переговоров по вопросубрекзита не рассматривают, о чем и завил в жесткой форме . Однако Мэй обещала парламентариямвернуться из Европы с хорошими новостями, передает "