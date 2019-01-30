Премьер Великобритании Тереза Мэй обещала парламенту
изменения в сделке с ЕС по брекзиту. Горячие дебаты в Лондоне продолжаются.
Однако в европейских столицах на новые уступки британцам идти не намерены, о
чем и заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Премьер Великобритании Тереза Мэй обещала парламенту
изменения в сделке с ЕС по брекзиту. Горячие дебаты в Лондоне продолжаются.
Однако в европейских столицах на новые уступки британцам идти не намерены, о
чем и заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Вариант соглашения, достигнутого Брюсселем и Лондоном по
выходу Великобритании из Европейского союза – лучший из возможных, и пересматривать
его не будут. Президент Франции Эммануэль Макрон жестко осадил британского
премьера Терезу Мэй, которая надеется внести изменения в билль о
брекзите.
"Текущее соглашение по брекзиту является наилучшим и не
подлежит пересмотру", – заявил Макрон на пресс-конференции по итогам
пятого саммита южных стран Евросоюза. Форум прошел на Кипре, в Никосии.
Тем временем в британском парламенте, несмотря на заявления , не стихают горячие
дебаты по условиям выхода королевства из состава ЕС. Более пяти часов обсуждали
накануне поправки к биллю о брекзите, которые были предложены депутатами палаты
общин.
Лейборист Джереми Корбин настаивал на проведении повторного
референдума. Шотландская национальная партия требовала оставить их
страну в составе ЕС. Было предложение отложить официальную дату "развода" Лондона
и Брюсселя на конец текущего года. Все поправки в итоге отклонили.
В Евросоюзе возможность проведения очередных переговоров по вопросу
брекзита не рассматривают, о чем и завил в жесткой форме . Однако Мэй обещала парламентариям
вернуться из Европы с хорошими новостями, передает "