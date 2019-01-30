В городе на Неве продолжается турнир ВТА St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом в 883 тысячи долларов. Дальнейшие соревнования пройдут без Марии Шараповой, снявшейся с розыгрыша из-за травмы плеча.

В городе на Неве продолжается турнир ВТА St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом в 883 тысячи долларов. Дальнейшие соревнования пройдут без Марии Шараповой, снявшейся с розыгрыша из-за травмы плеча.Рецидив травмы плеча не позволит Марии Шараповой продолжить борьбу на турнире в Санкт-Петербурге. В среду Мария должна была провести встречу второго круга с другой россиянкой Дарьей Касаткиной, но не смогла выйти на корт.В первом круге Шарапова, впервые участвующая в St. Petersburg Ladies Trophy, обыграла австралийскую теннисистку Дарью Гаврилову и должна была встретиться с Дарьей Касаткиной. После снятия Марии, Дарья вышла в следующий круг, где ее ждет матч с победительницей матча между Верой Звонаревой и немкой Юлией Гергес.