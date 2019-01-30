Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в отношении сенатора Рауфа Арашукова предъявлены серьезнейшие обвинения.

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в отношении сенатора Рауфа Арашукова предъявлены "серьезнейшие" обвинения, передает телеканал "Россия 24".По ее словам, уголовное дело в отношении Арашукова находится на личном контроле у заместителя председателя Следственного комитета.По словам Матвиенко, Арашуков, обвиняемый Генпрокуратурой в целом ряде преступлений, может быть лишен полномочий члена Совета Федерации, если он сам напишет соответствующее заявление или суд признает его виновным.Парламентарий отметила, что обвинения касаются событий, произошедших до назначения Арашукова в Совет Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесии. "Кого направлять в Совет Федерации — это ответственность субъекта РФ",- сказала Матвиенко.Спикер допускает, что в руководстве региона не знали об обвинениях, которые в настоящее время предъявляются сенатору.Как сообщалось ранее, 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Трансляция для прессы прервалась за пять минут до начала заседания. Входы на этажи были перекрыты.Сенатору предъявлены обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации в 2010 году ОПГ, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью еще одному человеку. Он также обвиняется в подделке документов, благодаря которым Арашуков и стал сенатором от КЧР.