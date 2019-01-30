Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в отношении сенатора Рауфа Арашукова предъявлены серьезнейшие обвинения.
Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в отношении сенатора Рауфа Арашукова предъявлены "серьезнейшие" обвинения, передает телеканал "Россия 24".
По ее словам, уголовное дело в отношении Арашукова находится на личном контроле у заместителя председателя Следственного комитета.
По словам Матвиенко, Арашуков, обвиняемый Генпрокуратурой в целом ряде преступлений, может быть лишен полномочий члена Совета Федерации, если он сам напишет соответствующее заявление или суд признает его виновным.
Парламентарий отметила, что обвинения касаются событий, произошедших до назначения Арашукова в Совет Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесии. "Кого направлять в Совет Федерации — это ответственность субъекта РФ",- сказала Матвиенко.
Спикер допускает, что в руководстве региона не знали об обвинениях, которые в настоящее время предъявляются сенатору.
Как сообщалось ранее, 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Трансляция для прессы прервалась за пять минут до начала заседания. Входы на этажи были перекрыты.
Сенатору предъявлены обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации в 2010 году ОПГ, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью еще одному человеку. Он также обвиняется в подделке документов, благодаря которым Арашуков и стал сенатором от КЧР.