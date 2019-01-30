Сенатор Арашуков пытался покинуть зал заседаний, когда в
Совете Федерации шло голосование о снятии с него неприкосновенности. Арашуков
отказался от предоставленной ему возможности объяснить причины задержания.
Сенатор Арашуков пытался покинуть зал заседаний, когда в
Совете Федерации шло голосование о снятии с него неприкосновенности. Арашуков
отказался от предоставленной ему возможности объяснить причины задержания.
Член Совета Федерации
от Карачаево-Черкесии Арашуков пока не лишился сенаторских полномочий. Как
пояснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, это произойдет в двух
случаях: либо он напишет заявление об уходе, либо суд признает его виновным.
Матвиенко рассказала, что сенатор Арашуков отказался взять
предоставленное ему слово, чтобы прояснить происходящее. Более того, он пытался
покинуть зал заседаний.
"Он пытался подняться наверх и уйти с заседания, я
сказала ему, чтобы он сел на место, по регламенту он имел право выступить и
дать свои пояснения", – заявила председатель Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что преступления, в которых
обвиняется , были совершены до его назначения членом Совета
Федерации. А ответственность за назначение членом Совфеда лежит на губернаторе
и Законодательном собрании региона.
Как сообщили в Следственном комитете России, установлена
причастность к убийствам в 2010 году зампредседателя
общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, а
также советника президента КЧР Шебзухова. Задержан и отец сенатора Арашукова Рауль.
Следствие считает его причастным к хищениям голубого топлива у "Газпрома" на
сумму более 30 миллиардов рублей, пишут "Ведомости".