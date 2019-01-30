Сенатор Арашуков пытался покинуть зал заседаний, когда в Совете Федерации шло голосование о снятии с него неприкосновенности. Арашуков отказался от предоставленной ему возможности объяснить причины задержания.

Сенатор Арашуков пытался покинуть зал заседаний, когда вСовете Федерации шло голосование о снятии с него неприкосновенности. Арашуковотказался от предоставленной ему возможности объяснить причины задержания.Член Совета Федерацииот Карачаево-Черкесии Арашуков пока не лишился сенаторских полномочий. Какпояснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, это произойдет в двухслучаях: либо он напишет заявление об уходе, либо суд признает его виновным.Матвиенко рассказала, что сенатор Арашуков отказался взятьпредоставленное ему слово, чтобы прояснить происходящее. Более того, он пыталсяпокинуть зал заседаний."Он пытался подняться наверх и уйти с заседания, ясказала ему, чтобы он сел на место, по регламенту он имел право выступить идать свои пояснения", – заявила председатель Совфеда.Матвиенко подчеркнула, что преступления, в которыхобвиняется , были совершены до его назначения членом СоветаФедерации. А ответственность за назначение членом Совфеда лежит на губернатореи Законодательном собрании региона.Как сообщили в Следственном комитете России, установленапричастность к убийствам в 2010 году зампредседателяобщественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, атакже советника президента КЧР Шебзухова. Задержан и отец сенатора Арашукова Рауль.Следствие считает его причастным к хищениям голубого топлива у "Газпрома" насумму более 30 миллиардов рублей, пишут "Ведомости".