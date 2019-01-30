Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании и заявил, что в отставку подавать не намерен. Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности, — сказал Ушаков журналистам после проведенных у него обысков.

Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании и заявил, что в отставку подавать не намерен."Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности", — сказал Ушаков журналистам после обысков, которые сотрудник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели в среду в его служебном кабинете в здании Рижской думы и по месту жительства. Слова рижского градоначальника приводит РИА Новости.Между тем сотрудники антикоррупционного ведомства около 14:30 по местному времени (15:30 по Москве) покинули дом Ушакова. По информации "Интерфакса", из здания вышли шесть человек с двумя пластиковыми пакетами, в которых, как предполагается, находились документы. Ранее из служебного кабинета также были вынесены большая папка с документами и, возможно, компьютер.Проведенные обыски в бюро объяснили "неотложными процессуальными действиями" в рамках уголовного процесса.