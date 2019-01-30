Минфин РФ проведет сегодня аукционы по размещению облигаций федерального займа. Инвесторам будут предложены два выпуска на 25 миллиардов рублей. Ведомство постепенно сокращает предложение.

Минфин РФ проведет сегодня аукционы по размещению облигаций федерального займа. Инвесторам будут предложены два выпуска на 25 миллиардов рублей. Ведомство постепенно сокращает предложение.В ходе первого в этом году размещения Минфин смог продать бумаги более чем на 35 миллиардов рублей, при этом спрос значительно превысил предложение. Однако уже на прошлой неделе весь объём бумаг разместить не удалось, инвесторы взяли лишь 17,5 миллиарда из 30 предложенных.Очень важно чувствовать настроение рынка и предлагать именно то, что ожидают инвесторы, заявил накануне замминистра финансов Сергей Сторчак. Он также отметил, что перед Минфином стоит очень амбициозный план по займам — примерно 45 миллиардов рублей в неделю.Эксперты Deutsche Bank считают привлекательными российские гособлигации и рекомендуют к покупке бумаги со сроком погашения 3-5 лет. Об этом говорится в обзоре банка.Уже в марте Минфин будет готов выйти на внешний рынок займов, заявил Сергей Сторчак. Сейчас ведомство ведёт подготовку к выпуску еврооблигаций, которая включает отбор банка-агента, юридического консультанта, опрос и приглашение банков к участию.По его словам, условия размещения могут быть неблагоприятными только по геополитическим обстоятельствам.