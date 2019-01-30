Японский полузащитник дортмундской Боруссии Синдзи Кагава проведет остаток сезона в Монако. 29-летний футболист арендован с правом дальнейшего выкупа.

Японский полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава проведет остаток сезона в "Монако". 29-летний футболист арендован с правом дальнейшего выкупа.Синдзи Кагава, дважды становившийся чемпионом Германии в составе "Боруссии" и выигрывающий английскую премьер-лигу в качестве игрока "Манчестер Юнайтед", не проходит в основной состав дортмундцев. Японец хотел бы получить игровую практику и заинтересован в аренде. Терпящий бедствие "Монако" в свою очередь нуждается в укреплении средней линии.В ближайшее время Кагава прибудет в "Монако", где станет одноклубником Александра Головина. Более того, Головин и Кагава выступают на одной позиции, и с приходом японца Александр может потерять место в основном составе.