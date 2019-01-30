Мосфильму исполняется 95 лет. К своему юбилею киностудия получила сразу два современных корпуса: 16-й павильон и Дом костюма и реквизита. На новое место уже переехал и мосфильмовский гараж с уникальными автомобилями из легендарных фильмов.

"Мосфильму" исполняется 95 лет. К своему юбилею киностудия получила сразу два современных корпуса: 16-й павильон и Дом костюма и реквизита. На новое место уже переехал и мосфильмовский гараж с уникальными автомобилями из легендарных фильмов.Огромные цветные кубы на "Мосфильме" — 16-й павильон и Дом костюма — самое новое и лучшее, что сегодня есть в отечественной киноиндустрии. Шапки, короны, "крылатки", шинели — все переезжает сюда."Здесь будет храниться костюмы, реквизит, все детали быта, мебель, люстры, машины старые", — говорит Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм".Знаменитый мосфильмовский гараж уже переехал.Здесь нет экспонатов, здесь реквизит — он должен работать, действовать, сниматься на площадке. Но и "Волга" из "Берегись автомобиля", и аппараты для газировки — часть истории "Мосфильма", о которой рассказывают в музее."Здесь когда-то находились кузнечные мастерские. И в годы войны здесь как раз ковали снаряды для фронта. Сотрудники, которые имели бронь, они работали в этих цехах", — рассказывает Елена Морозова, заведующая музеем киноконцерна "Мосфильм".Зародился "Мосфильм", конечно, не на Мосфильмовской, а в начале прошлого века на Житной. Небольшое киноателье Ханжонкова по сути стало первой материальной базой "Союзкино", а потом уже "Мосфильма". Отсюда начинали Эйзенштейн, Александров, Роом, Пудовкин.В новый съемочный павильон уже расписана очередь из кино- и телепроизводителей. Но пока внутри пусто, потому что объект в стадии госприемки. А снаружи на новый павильон "смотрят" окна величественного Петербурга.Эти улицы мы видели в "Бедной Насте", "Статском советнике", "Мертвых душах", "Анне Карениной" — это все "Мосфильм". А этот арсенал грохотал во всех батальных сценах: и в киноэпопеях Сергея Бондарчука, и в сегодняшних многочисленных фильмах про войну — это тоже "Мосфильм".Известная эмблема — скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" — у студии появилась не сразу, а в 1947 году с выходом "Весны" с Любовью Орловой. И уже давно эта эмблема воспринимается не просто как знак студии, которой сегодня исполняется 95 лет, а скорее уже как символ национальной киноиндустрии.