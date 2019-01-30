В Сбербанке прокомментировали сообщения о том, что мошенники звонят клиентам с их официальных номеров. В том случае, если люди сталкиваются с подобными случаями, им советуют при подозрении на мошенничество самим перезванивать в банк и ни в коем случае не сообщать никому данные карт по телефону.

В Сбербанке прокомментировали появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о том, что мошенники звонят клиентам с их официальных номеров. В том случае, если люди сталкиваются с подобными случаями, им советуют при подозрении на мошенничество самим перезванивать в банк и ни в коем случае не сообщать никому данные карт по телефону.Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что аферисты научились звонить с номеров, которые отражаются как официальные номера Сбербанка. При этом они владеют информацией о клиенте, включая паспортные данные и информацию по счету.Мошенники предупреждают клиента о якобы "попытке несанкционированного списания средств с карты".Эксперты считают, что такая осведомленность возможна только в случае получения сведений о клиентах нелегальным путем непосредственно из банка – например, путем покупки у сотрудников, отмечает издание.В Сбербанке в комментарии ТАСС отметили, что подозрительные операции по картам блокируются автоматически, а сотрудники банка не звонят клиентам по таким вопросам.Что же касается подделки номеров телефонов, то этот вопрос, отмечают в Сбербанке, надо адресовать операторам связи.