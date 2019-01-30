Московский кредитный банк (МКБ) объявил о запуске нового продукта для юридических лиц – виртуального пулинга. Он позволяет объединить остатки на счетах участников пула для начисления процентов без физического движения денежных средств. Процентная ставка зависит от общей суммы остатка на счетах.

Московский кредитный банк (МКБ) объявил о запуске нового продукта для юридических лиц – виртуального пулинга.Он позволяет объединить остатки на счетах участников пула дляначисления процентов без физического движения денежных средств.Процентная ставка зависит от общей суммы остатка на счетах.Объединенныев пул средства остаются на расчетных счетах и доступны клиентам банкавесь операционный день. Как отметил директор департаментатранзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитногобанка Филипп Литвиненко, клиенту доступны конкурентные ставки, по сути,без совершения каких-либо действий – процесс автоматизирован и проходит врамках согласованных условий."Приначислении процентов на остатки в рамках виртуального пула учитываютсявсе средства, которые поступили на счета участников вплоть до окончаниядня", – отметил представитель финансовой организации.Всеучастники пула (юрлица, холдинговая структура, компания с филиальнойсетью) получают проценты по ставке, которая зависит от общего количествасредств, оставшихся на счетах клиентов. Также они получаютподробные данные по всем расчетам, что упрощает учет начисленныхпроцентов."Эти факторы выгодно отличают виртуальный пул от типовыхдепозитов", – подчеркнул Литвиненко.Периодичностьвыплат клиент выбирает сам. Диапазон – от дня до года. Процентныеставки могут быть как фиксированными, так и переменными.Напомним,ранее МКБ предложил клиентам вклад "Эксклюзив" в рублях с максимальнойставкой 7,65% годовых. Минимальная сумма депозита – 15 миллионов рублей,максимальная – 100 миллионов. Выплата процентов осуществляетсяежемесячно на отдельный счет.Московскийкредитный банк – частный коммерческий банк, предоставляющий услуги дляюридических и физических лиц. МКБ входит в список системно значимыхкредитных организаций Центробанка России.