Следователи проверят информацию СМИ, согласно которой пожилая женщина в Москве получила удар током при посадке в троллейбус.

Следователи проверят информацию СМИ, согласно которой пожилая женщина в Москве получила удар током при посадке в троллейбус.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, подчеркнув, что ее коллеги устанавливают все изложенные в публикации обстоятельства.В средствах массовой информации сообщалось, что инцидент произошел 29 января на остановке "Аэродромная". При посадке в троллейбус № 70 72-летнюю Нину Тихонову сильно ударило током, при этом водитель не оказал помощь травмированной пассажирке и продолжил движение по маршруту на неисправном транспортном средстве.В результате ЧП пенсионерке стало плохо и добравшись домой, она была вынуждена вызывать скорую помощь.