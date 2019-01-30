Военные инженеры подорвали новый слой скальных пород на Бурейском водохранилище. Теперь глубина протока 17 метров от первоначального уровня.

Военные инженеры подорвали новый слой скальных пород на Бурейском водохранилище. Теперь глубина протока 17 метров от первоначального уровня.В три смены проводятся работы по расчистке канала с помощью бульдозеров и экскаватора. Главная задача сейчас, чтобы между двумя бассейнами пошла вода.Всего к выполнению взрывных мероприятий привлечены около 540 человек и 46 единиц военной техники.ЧП произошло в декабре 2018, тогда скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище. Из-за этого во время весеннего половодья может затопить множество населенных пунктов и дорог. Чтобы это предотвратить, военные инженеры взрывают скальные породы, передает телеканал "Россия 24".