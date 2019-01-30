Махачкалинский Анжи продолжает испытывать серьезные финансовые проблемы. На домашнем стадионе из-за долгов начали снимать газон.

Махачкалинский "Анжи" продолжает испытывать серьезные финансовые проблемы. На домашнем стадионе из-за долгов начали снимать газон.Снятие газона на "Анжи-Арене" подтвердил ТАСС главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев. "Финансовая ситуация в клубе с каждым днем ухудшается, сегодня на стадионе начали снимать газон, но мы не отчаиваемся", — заявил Адиев, продолжающий готовить команду к весенней части чемпионата.Сам Магомед Адиев заявил, что останется в "Анжи" до конца. "У меня есть обязательства, поэтому я не могу бежать с тонущего корабля. "Пока клуб есть, я останусь, доработаю до конца чемпионата, пока останется хоть какой-то минимальный состав", — прокомментировал ситуацию Магомед Адиев.