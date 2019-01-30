Алмаз весом более 190 карат добыли в Якутии. Драгоценный камень с желтоватым оттенком был найден на карьере Удачный.

Алмаз весом более 190 карат добыли в Якутии. Драгоценный камень с желтоватым оттенком был найден на карьере Удачный. Специалисты в ближайшее время детально изучат алмаз и установят его рыночную стоимость, передает "Россия 24".На месторождении отметили, находка редкая и крупнейшая за последние несколько лет. Сопоставимый по размеру камень был найден два с половиной года назад. Его масса тогда составила 207 карат.