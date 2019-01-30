Более 120 рыбаков вызволили спасатели с отколовшихся льдин в заливе Мордвинова на Сахалине. Сотрудники МЧС сняли на видео операцию по возвращению людей на твердую землю.

Более 120 рыбаков вызволили спасатели с отколовшихся льдин в заливе Мордвинова на Сахалине. Сотрудники МЧС сняли на видео операцию по возвращению людей на твердую землю.Утром 30 января в бухтах Корсаковского района начался взлом льда. На сделанных очевидцами кадрах видно, как вздымается белоснежный горизонт, а ледовое покрытие идет волной.Поверхность залива Мордвинова моментально покрылась трещинами, а льдины стремительно начали расползаться, унося с собой и рыбаков.На место тут же выдвинулись спасатели. Более 50 человек, как уточняет АСТВ, добрались до твердой земли по переброшенным мосткам и лестницам, 12 доставили на берег на лодке, а 61 рыбака сняли со льдин с помощью судна на воздушной подушке "Хивус".На юго-восточном побережье Сахалина из-за волнения моря и отжимного ветра происходит дробление прибрежного льда, так что выходить на него, как уточнили в МЧС, опасно.