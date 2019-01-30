Женщина изготовила поддельное свидетельство о праве на наследство с целью завладения квартирой умершего отца стоимостью свыше 1 млн рублей и предоставила их в регистрирующий орган...

Оперативники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в покушении на мошенничество с квартирой умершего мужчины.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали подозреваемую в покушении на мошенничество с квартирой умершего гражданина. Ей оказалась ранее судимая 56-летняя москвичка.Как выяснили полицейские, женщина изготовила поддельное свидетельство о праве на наследство с целью завладения квартирой умершего отца стоимостью свыше 1 млн рублей и предоставила их в регистрирующий орган. Однако она не смогла довести свой противоправный умысел до конца, так как сотрудники регистрирующего органа заподозрили, что предоставленный документ фальшивый и обратились в полицию.По данному факту СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29