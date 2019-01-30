В Сети опубликовано видео завязки конфликта между лейтенантом полиции и владельцами собаки бойцовой породы без намордника на улице в Новосибирске. Кроме того, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по результатам предварительной проверки обстоятельств резонансного случая.

Резонансный случай с участием сотрудника правоохранительных органов и пожилой пары, произошедший 4 января в Новосибирске, и ставший достоянием широкой общественности в минувшие выходные, получил продолжение.В Сети опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевшей завязку конфликта, закончившегося серией взаимных обвинений в нападениях и оскорблениях.На записи видно, как полицейский попытался остановить мужчину с собакой бойцовой породы на поводке и без намордника. Владелец пса и его супруга достаточно активно отбивались от стража порядка, после чего к сторонам конфликта прибыло подкрепление и произошли оживленные дебаты между полицейскими и "командой родственников", которые и попали на видео.Теперь действия сторон будут оценивать с точки зрения законности. Как сообщили 30 января в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в отношении владельцев собаки — 52-летнего мужчины и 48-летней женщины возбуждено уголовное дело по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Применение насилия в отношении представителя власти".По версии следствия, участковый инспектор полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей, "увидел 52-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения с собакой бойцовской породы без намордника, нарушившего положения ч.2 ст.4.5 Закона об административных правонарушениях Новосибирской области, в связи с чем сотрудник полиции сделал замечание мужчине, в ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина оскорбили сотрудника полиции и применили к нему физическое насилие, а именно мужчина нанес сотруднику полиции не менее одного удара кулаком в область лица, а женщина нанесла множественные удары руками по лицу и телу".В ведомстве подчеркнули, что в момент инцидента сотрудник полиции был трезв и отметили, что в отношении него продолжается проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий".Напомним, что случай стал публичным после того, как дочь супружеской пары, противостоявшей лейтенанту полиции, опубликовала в социальных сетях пост с обвинениями стража порядка, по ее версии находившегося в состоянии опьянения, в немотивированном нападении на ее родителей.