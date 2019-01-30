71-летняя москвичка после проверки газового оборудования двумя неизвестными женщинами обнаружила пропажу наручных часов...

"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково города Москвы по подозрению в краже из квартир пенсионеров задержаны неработающие приезжие женщины в возрасте 31 и 34 лет", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился 89-летний москвич. Он рассказал, что к нему домой пришли две неизвестные женщины, которые представились сотрудницами газовой компании. Злоумышленницы сообщили о необходимости проведения плановой проверки оборудования. После их ухода пенсионер обнаружил пропажу 400 тысяч рублей", - рассказала Ирина Волк.Через несколько дней с аналогичным заявлением в полицию обратилась 71-летняя москвичка. По ее словам, после проверки газового оборудования двумя неизвестными женщинами она обнаружила пропажу наручных часов.Следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково города Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на Осташковской улице Москвы подозреваемые задержаны. В их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео