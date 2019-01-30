В подъезде одного из домов в Багратионовском проезде на молодого человека неожиданно напал неизвестный и, угрожая, попытался сорвать у него с шеи цепочку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 25-летнего приезжего по подозрению в попытке грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы поступило заявление от 20-летнего молодого человека. Он сообщил, что в подъезде одного из домов в Багратионовском проезде на него неожиданно напал неизвестный и, угрожая, попытался сорвать с шеи цепочку. Потерпевшему удалось вырваться и выбежать из подъезда на улицу. Злоумышленник стал его преследовать и уже на улице вновь пытался сорвать цепочку. Между ними завязалась потасовка, после чего мужчина скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник следил за молодым человеком от торгового центра, и когда тот зашел в подъезд, совершил нападение.Следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93