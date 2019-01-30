Совет Федерации лишил неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и дал согласие на его арест. Он подозревается в организации убийства в 2010 году.

Совет Федерации лишил неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Заседание, на котором было дано согласие на арест сенатора, проходило в закрытом режиме. Решение было принято единогласно. Арашуков был задержан прямо в здании СФ.Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что Арашуков подозревается в причастности к убийству заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, убийству советника президента КЧР Фраля Шебзухов и совершению других преступлений.В 2010 году в Черкесске были убиты Аслан Жуков и Фраль Шебзухов. В августе 2018 году полиция задержала подозреваемого Расула Аджиева. Он сознался в совершении преступления и сообщил, что заказчиком убийства был Арашуков. Как рассказал "Интерфаксу" источник, в пособничестве в убийстве Жукова также подозревается один из близких родственников Арашукова.Уголовное дело об убийствах Жукова и Шебзухова было передано по решению Александра Бастрыкина в центральный аппарат Следственного комитета в сентябре 2018 года.Рауф Раулевич Арашуков родился в 1986 году в ауле Хабез Ставропольского края. В 2007 году окончил Ставропольский государственный университет по специальности "юрист". Является сыном Рауля Арашукова – крупного предпринимателя в газовой отрасли. Сенатором стал в 2016 году, входил в состав комитета по экономической политике. Арашуков был самым молодым сенатором.По некоторым данным, Арашуков имеет вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако проверка, проведанная в СФ, эту информацию не подтвердила.Арашуков – не первый российский сенатор, который подозревается в причастности к заказным убийствам. В 2010 году к пожизненному сроку был приговорен бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев. Суд признал его виновным в создании и руководстве бандой, убийствах и теракте.