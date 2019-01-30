Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар пропустит 10 недель из-за рецидива прошлогодней травмы – перелома пятой плюсневой кости право ноги. При этом бразилец избежит операции.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар пропустит 10 недель из-за рецидива прошлогодней травмы – перелома пятой плюсневой кости право ноги. При этом бразилец избежит операции.Неймар получил травму 23 января во время матча Кубка Франции со "Страсбуром". Медицинское обследование выявило у нападающего рецидив травмы, полученной футболистом прошлой весной.После тщательного обследования, врачи решили, что операция Неймару не понадобится и можно будет обойтись консервативным лечением. Неймар будет лечиться 10 недель. Таким образом, участие бразильца в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" исключено.