Страны ядерной пятерки отказались от совместного заявления на конференции в Пекине. Причина – углубление дефицита доверия. Об этом заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Страны "ядерной пятерки" отказались от совместного заявления на конференции в Пекине. Причина – углубление дефицита доверия. Об этом заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.Чиновник добавил, что в военные доктрины некоторых стран вносятся опасные изменения, повышающие вероятность применения ядерного оружия."В доктринальные установки некоторых стран вносятся опасные изменения, в том числе ведущие к понижению порога использования ядерного оружия, — заявил Сергей Рябков. — Мы наблюдаем явное снижение уровня стратегической стабильности на фоне попыток раскачать и демонтировать с большим трудом сформированную архитектуру режимов нераспространения и контроля над вооружениями".Он также указал, что уровень конфликтного потенциала в мире достиг очень опасной отметки.Конференция стран "ядерной пятерки" (неформальное название государств, обладающих ядерным оружием; в их числе Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) проходит 30-31 января в Пекине. Основная тема обсуждений - режим нераспространения ядерного оружия.