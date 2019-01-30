Президент Венесуэлы Николас Мадуро оставил без ответа вопрос журналистов о наличии среди его телохранителей представителей частных охранных служб из России.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро оставил без ответа вопрос журналистов о наличии среди его телохранителей представителей частных охранных служб из России."Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме", — заявил он в интервью РИА Новости.Ранее СМИ сообщили о том, что в Венесуэлу якобы направлены порядка 400 бойцов из России. Указывалось даже, что их самолет приземлился в Парагвае. Правда, потом выяснилось, что на борту находился председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев вместе с делегацией российских судей. Остановку в Парагвае они сделали, чтобы встретиться с вице-президентом Парагвая Уго Веласкесом, а также представителями Верховного суда страны. Затем самолет продолжил полет на Кубу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг предположения о российских охранниках Мадуро, отметив, что "у страха глаза велики". Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский назвал сообщения СМИ "очередной уткой".