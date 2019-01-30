Четыре школы в Иванове получили по электронной почте анонимные сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Аналогичная ситуация развивается в Липецке.

Четыре школы в Иванове получили по электронной почте анонимные сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах."Полиция проверяет данную информацию. Эвакуация проходит в школах номер 21, 22, 32 и 4, а также в областной больнице", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.При этом источник предположил, что подобные сообщения с угрозами, возможно, получили все школы, детские сады и больницы Иванова, но не во всех учреждениях есть сотрудники, которые оперативно проверяют электронную почту.Аналогичная ситуация развивается в Липецке."Сегодня в департамент образования Липецка поступила информация о заминировании​​​. Эвакуируются школы, больницы, административные учреждения", — сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.В Тамбове письма с угрозами получили не только школы, но и крупные торговые центры. Такая же ситуация в Вологде, Владимире, Мурманске, ростовских Шахтах и Петрозаводске, где эвакуировали также и мэрию.Ранее сегодня же аналогичные сообщения о минировании получили учебные заведения Архангельска, Астраханской области (там злоумышленники заминировали около 10 школ), Великого Новгорода (в городе закрыты все школы). В Барнауле злоумышленники "заминировали" 48 социальных объектов: административные здания, школы и больницы.Все угрозы оказались ложным, при проверке зданий правоохранительные органы не нашли никаких подозрительных предметов.