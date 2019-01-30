Производство будет безотходным: древесная стружка станет топливными брикетами

Производство будет безотходным: древесная стружка станет топливными брикетамиПредставители группы компаний Segezha Group рассказали, как идет подготовка к строительству комбината по производству премиальной березовой фанеры в Галиче. Завод будет производить высококачественную и экологически чистую продукцию, востребованную в мебельном производстве, автомобильной промышленности и судостроении.Как уточнили представители холдинга, строительство фанерного комбината в Галиче будет осуществляться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Сегежа групп» создает в ТОР «Галич» экспортоориентированный бизнес на основе лучших мировых практик.«Несмотря на то, что в активе компании уже действуют два фанерных комбината в Кировской области, один из которых запущен в 2018 году, Галич для нас в некотором смысле уникальный опыт, так как это greenfield-проект. Мощность нового комбината в Галиче составит порядка 130 тыс. кубических метров большеформатной премиальной фанеры в год», - сообщила член правления, Советник президента Segezha Group Мария Василькова.Greenfield-проект подразумевает такой тип инвестиционной площадки, который не обеспечен инфраструктурой. Возможность начать строительство «с чистого листа» позволит инвестору добиться максимальных результатов в реализации запланированного.Так, но­вое про­из­водс­тво бу­дет бе­зот­ходным: дре­вес­ная струж­ка ста­нет топ­ливны­ми бри­кета­ми. Но глав­ное – осуществляться будет про­из­водс­тво уникальной боль­ше­фор­матной фа­неры премиум класса.Премиальная березовая фанера изготавливается из древесины лиственных пород, имеет высокий уровень прочности и влагостойкости, отличается экологичностью и эстетичностью.Возможности использования листов данного типа не ограничены рамками. Материал успешно применяется в мебельном производстве, широко распространен в машиностроительной отрасли, кораблестроении и автомобилестроении.Продукция остро востребована за рубежом. Эксперты прогнозируют гарантированность сбыта на несколько десятилетий вперед. Фанера, которую будут производить в Галиче, будет отправлять именно на экспорт.Гарантированный спрос на фанеру премиального качества, которая будет производиться в Галиче, станет залогом успешной и стальной работы компании, позволит иметь ей хорошие финансово-экономические показатели. В Галиче появится высокоэффективное предприятие, которое не будет зависеть от конъюнктуры рынка.Сейчас завершается согласование и проектирование инвестиционного проекта. Под строительство завода инвестору предоставлены в аренду площадки общей площадью 37,5 гектара. Запуск первой очереди Галичского фанерного комбината должен состояться в 2021 году.«Костромская область оказывает компании наибольшее встречное движение. Губернатором Сергеем Ситниковым поставлена задача профильным департаментам, отвечающим за экономику и лесопромышленный комплекс, по сопровождению проекта от начала строительства до запуска производства», - рассказал Руководитель дирекции по связям с государственными органами Segezha Group Николай Иванов.Проект станет якорным резидентом территории опережающего развития, которая создана в Галиче.«Механизм ТОР в нашем случае является одной из наиболее эффективных стимулирующих мер, и новость о том, что государство поддержало наш проект, является для компании сигналом к действию», - пояснила член правления, Советник президента Segezha Group Мария Василькова.Холдинг Segezha Group вложит в реализацию проекта более 8 млрд рублей. Группа компаний занимает 5 место в России и 7 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры. При строительстве заводов инвестор использует только самые современные технологии, максимально минимизирующие воздействие на окружающую среду.Инвестиционный проект предусматривает требование по 100% лесовосстановлению лесных участков, где проведена сплошная рубка. При выходе производства на полную мощность предусмотрено лесовосстановление на площади около 8,5 млн га.В рейтинге регионов по среднегодовым темпам прироста объемов лесовосстановления (с 2008 по 2017 годы) Костромская область входит в тридцатку лучших.