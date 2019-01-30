Производство будет безотходным: древесная стружка станет топливными брикетами
Производство будет безотходным: древесная стружка станет топливными брикетами
Представители группы компаний Segezha Group рассказали, как идет подготовка к строительству комбината по производству премиальной березовой фанеры в Галиче. Завод будет производить высококачественную и экологически чистую продукцию, востребованную в мебельном производстве, автомобильной промышленности и судостроении.
Как уточнили представители холдинга, строительство фанерного комбината в Галиче будет осуществляться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Сегежа групп» создает в ТОР «Галич» экспортоориентированный бизнес на основе лучших мировых практик.
«Несмотря на то, что в активе компании уже действуют два фанерных комбината в Кировской области, один из которых запущен в 2018 году, Галич для нас в некотором смысле уникальный опыт, так как это greenfield-проект. Мощность нового комбината в Галиче составит порядка 130 тыс. кубических метров большеформатной премиальной фанеры в год», - сообщила член правления, Советник президента Segezha Group Мария Василькова.
Greenfield-проект подразумевает такой тип инвестиционной площадки, который не обеспечен инфраструктурой. Возможность начать строительство «с чистого листа» позволит инвестору добиться максимальных результатов в реализации запланированного.
Так, новое производство будет безотходным: древесная стружка станет топливными брикетами. Но главное – осуществляться будет производство уникальной большеформатной фанеры премиум класса.
Премиальная березовая фанера изготавливается из древесины лиственных пород, имеет высокий уровень прочности и влагостойкости, отличается экологичностью и эстетичностью.
Возможности использования листов данного типа не ограничены рамками. Материал успешно применяется в мебельном производстве, широко распространен в машиностроительной отрасли, кораблестроении и автомобилестроении.
Продукция остро востребована за рубежом. Эксперты прогнозируют гарантированность сбыта на несколько десятилетий вперед. Фанера, которую будут производить в Галиче, будет отправлять именно на экспорт.
Гарантированный спрос на фанеру премиального качества, которая будет производиться в Галиче, станет залогом успешной и стальной работы компании, позволит иметь ей хорошие финансово-экономические показатели. В Галиче появится высокоэффективное предприятие, которое не будет зависеть от конъюнктуры рынка.
Сейчас завершается согласование и проектирование инвестиционного проекта. Под строительство завода инвестору предоставлены в аренду площадки общей площадью 37,5 гектара. Запуск первой очереди Галичского фанерного комбината должен состояться в 2021 году.
«Костромская область оказывает компании наибольшее встречное движение. Губернатором Сергеем Ситниковым поставлена задача профильным департаментам, отвечающим за экономику и лесопромышленный комплекс, по сопровождению проекта от начала строительства до запуска производства», - рассказал Руководитель дирекции по связям с государственными органами Segezha Group Николай Иванов.
Проект станет якорным резидентом территории опережающего развития, которая создана в Галиче.
«Механизм ТОР в нашем случае является одной из наиболее эффективных стимулирующих мер, и новость о том, что государство поддержало наш проект, является для компании сигналом к действию», - пояснила член правления, Советник президента Segezha Group Мария Василькова.
Холдинг Segezha Group вложит в реализацию проекта более 8 млрд рублей. Группа компаний занимает 5 место в России и 7 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры. При строительстве заводов инвестор использует только самые современные технологии, максимально минимизирующие воздействие на окружающую среду.
Инвестиционный проект предусматривает требование по 100% лесовосстановлению лесных участков, где проведена сплошная рубка. При выходе производства на полную мощность предусмотрено лесовосстановление на площади около 8,5 млн га.
В рейтинге регионов по среднегодовым темпам прироста объемов лесовосстановления (с 2008 по 2017 годы) Костромская область входит в тридцатку лучших.