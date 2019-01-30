Красная точка на дорожной карте Балашихи. Из-за нового светофора на перекрестке в центре города появилась хроническая пробка. Водители, которые раньше проезжали здесь без помех, теперь стоят по часу.

Красная точка на дорожной карте Балашихи. Из-за нового светофора на перекрестке в центре города появилась хроническая пробка. Водители, которые раньше проезжали здесь без помех, теперь стоят по часу.Вместо 5 минут все 40 минут приходится тратить автомобилистам, чтобы выехать с улицы Орджоникидзе в Балашихе. Огромная пробка образуется по утрам в час пик с 8 до 9 утра.- Там десятки машин стоят, и, конечно, это затягивается более чем на полчаса. И так абсолютно каждое утро!Пробку собирает установленный на перекрестке светофор. Заблокированными оказались жители десятков домов на улицах Орджоникидзе и Зеленая. Для них эта двухполосная дорога единственный выезд.Светофор на пересечении улицы Орджоникидзе и Балашихинского шоссе установили еще в декабре. Сначала он работал в тестовом режиме, а после новогодних праздников с установленными интервалами. Время ожидания 85 секунд, зеленый интервал длится всего 12 секунд. За это время успевают проехать максимум пять машин.- Шестой год здесь ездим. Как только его включили, стали большие пробки.- Иногда нет машин, а горит красный свет, приходится стоять. Правильно сделали, что регулируется перекресток, но эффективности не получилось.Чтобы не опоздать на работу, теперь людям приходится вставать на час раньше. Кто-то пытается объехать пробку дворами, тогда затор возникает и там. Самые нетерпеливые едут по встречке."Мы бы хотели, чтобы либо отключили светофор и перекресток был нерегулируемый, потому что он ехал, либо чтобы увеличили зеленый интервал", — говорит Алексей Сажин.Светофор вряд ли отключат, но могут перенастроить. В управлении транспорта администрации Балашихи пообещали решить проблему в течение двух недель.