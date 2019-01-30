В ходе проверки общественники осмотрели помещения, ознакомились с бытовыми условиями и пообщались с гражданами, содержащимися в Центре.

Члены общественного совета при региональном УМВД в рамках осуществления общественного контроля над деятельностью полиции посетили Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области с целью ознакомления с условиями содержания в данном учреждении лиц, чье пребывание на территории Российской Федерации по решению суда признано нежелательным, и находящихся в ЦВСИГ до решения вопроса о выдворении или депортации.Начальник Центра полковник полиции Михаил Новиков рассказал общественникам, как организовано питание и медицинское обслуживание содержащихся, какие бытовые условия созданы в жилых помещениях. Члены общественного совета побывали в каждой комнате, где проживали граждане, а также в служебных и технических помещениях.В ходе проверки общественники отметили, что в помещениях чисто, санитарные условия и условия для личной гигиены - удовлетворительные. Комнаты проветриваются гражданами по мере необходимости. Постельное белье, по словам самих граждан, меняется еженедельно. В каждой комнате имеется телевизор и бытовые электроприборы. Кроме того, иностранцы могут воспользоваться услугами библиотеки. В рацион питания включены различные каши, супы, мясо, рыба, овощи и.т.д. Содержащимся предоставлена возможность для осуществления телефонных звонков, обеспечены условия для встреч с адвокатом, количество передач – не ограничено.В ходе проверки общественники пообщались с руководством и сотрудниками ЦВСИГ, а также с гражданами, помещенными в Центр. На момент проверки в Центре содержалось 62 человека при лимите наполнения - 111. Ни одной жалобы на условия пребывания в ЦВСИГ членам общественного совета не поступило. Напротив, содержащиеся в Центре граждане выразили благодарность сотрудникам полиции за внимательное чуткое отношение и помощь в затруднительных ситуациях.Общественники также высоко оценили усилия руководства регионального Управления МВД России и ЦВСИГ, прилагаемые для решения различного рода организационных и технических вопросов и имеющихся проблем. Информация о результатах проверки будет рассмотрена на очередном заседании и доведена до руководства УМВД России по Владимирской области.