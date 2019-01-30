Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал состав своего интернационального жюри. В него вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, фото- и информационных агентств.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал состав своего интернационального жюри. В него вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, фото- и информационных агентств.В 2019 году оценивать работы фоторепортеров будут британский фотограф The New York Times Джеймс Хилл, глава фотоагентства laif Питер Битцер, Элис Габринер, возглавляющая фотоотдел Time News Magazine, заместитель руководителя выпуска агентства Yonhap News Agency Чо Бо Хи, колумбийско-американский фотограф Хуан Аредондо, российский фотограф Европейского пресс-фотоагентства ЕПА Сергей Ильницкий, основатель и координатор Festival della Fotografia Etica Альберто Прина."Очень важно помнить тех фотографов, которые погибли во время работы в зонах конфликта. Для меня этот конкурс – достойное свидетельство значимости работы Андрея Стенина", — подчеркнул Джеймс Хилл.Питер Битцер сказал, что быть членом жюри конкурса имени Андрея Стенина – это невероятная честь и привилегия для него, поскольку задача конкурса — это всемерная поддержка молодых фотожурналистов в их очень важном труде.Фотографы будут бороться за призовые места в пяти номинациях. К номинациям прошлого года – "Главные новости", "Cпорт", "Мoя планета", "Портрет. Герой нашего времени" — добавилась новая, которая называется "Вдохновение". Прием работ продлится до 28 февраля на сайте конкурса.Призовой фонд конкурса составит 100 000, 75 000 и 50 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при конкурса получит 700 000 рублей. Кроме того, молодые фоторепортеры получат возможность показать свои работы на российских и международных площадках.