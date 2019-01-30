Телеведущий может скоро вновь вступить в брак. О переменах в личной жизни Дмитрия Шепелева рассказала Дни.ру ясновидящая Марианна Абравитова.

Телеведущий может скоро вновь вступить в брак. О переменах в личной жизни Дмитрия Шепелева рассказала "Дни.ру" ясновидящая Марианна Абравитова.Экстрасенс опровергла все слухи о том, что у звезды есть еще один ребенок. По ее словам, актер воспитывает сына, который родился в гражданском браке с певицей Жанной Фриске. Марианна Абравитова отметила, что может скоро вновь жениться. Кроме того, у телеведущего появится еще один наследник."То, что он скрывает второго ребенка – не более чем слухи. Других детей, кроме сына от Жанны Фриске, у него нет. Но могу сказать, что по судьбе у Дмитрия еще родятсядети. Касаемо личной жизни могу сказать, что в будущем у него все сложитсяхорошо. Вижу впереди новый брак. Телеведущий хочет оставить после себя след именно в виде потомков, поэтому хочет еще детей", – пояснила таролог.Абравитова уверена, что актер является "внимательным и любящим" отцом, который готов отдавать все свое свободное время своим детям. "Шепелевготов и хочет давать своему сыну все самое лучшее: воспитание, эмоции, образование.При этом он, в отличие от многих сильно занятых "звездных" родителей,прекрасно осознает необходимость вложения личного времени в ребенка", – поделилась Марианна.По мнению ясновидящей, никогда не был по жизни одиночкой. Он обязательно попытается построить серьезные отношения с любимой женщиной и завести с ней детей. "Этот человек действительно создан для семьи", – заключила она.