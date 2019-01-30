Самый молодой сенатор верхней палаты российского парламента 32-летний Рауф Арашуков не владеет русским языком в достаточной степени. Задержанный по обвинению в хищении газа, причастности к убийству и созданию банды член Совета Федерации затребовал переводчика.

Самый молодой сенатор верхней палаты российского парламента 32-летний Рауф Арашуков не владеет русским языком в достаточной степени. Задержанный по обвинению в хищении газа, причастности к убийству и созданию банды член Совета Федерации затребовал переводчика.Задержан Рауф Арашуков был прямо в зале пленарных заседаний Совета Федерации, напоминает РИА Новости. После выступления генпрокурора России Юрия Чайки сенатор попытался покинуть зал. Он вначале спустился вниз по амфитеатру зала, а затем поднялся вверх. Остаться в зале сенатора попросила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Рауф Арашуков обвиняется в заказе на убийство в 2010 году зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии. Отец сенатора советник главы "Межрегионгаза" Рауль Арашухов подозревается в соучастии в хищении природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Рауль Арашуков также задержан 30 января 2019 года.