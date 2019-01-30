Сразу в четырех российских регионах проходят масштабные операции по декриминализации. Действия по декриминализации совместно проводят Следственный комитет России и ФСБ, подчеркнула официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сразу в четырех российских регионах проходят масштабные операции по декриминализации. Действия по декриминализации совместно проводят Следственный комитет России и ФСБ, подчеркнула официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.30 января в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, напоминает ТАСС. Он обвиняется в хищениях природного газа "Газпрома" на Северном Кавказе на более чем 30 миллиардов рублей, в создании преступной группировки и участие в ней, а также в причастности к убийству двух человек в 2010 году.Почти одновременно с сыном был задержан и его отец самого молодого российского сенатора – советник гендиректора "Межрегионгаза" Рауль Арашуков. Масштабные следственные действия по возбужденным уголовным делам проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Буденновске, Махачкале, Невинномысске, Ставрополе и других городах. Обыски идут в офисах структур "Газпрома" на Ставрополье.Рауф Арашуков в 2002-2008 годах прошел путь от техника отдела по развитию производства до начальника отдела имущественных отношений "Ставропольрегионгаза".Создание преступного сообщества предполагает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей, а за мошенничество — до 10 лет со штрафом в 1 миллион рублей.