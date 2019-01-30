Злоумышленники похищали аккумуляторы, вскрывая капоты отечественных автомобилей во дворах домов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики совместно с оперативником УВД по ЮВАО задержали двоих мужчин по подозрению в совершении краж.В дежурную часть территориального отдела полиции обратились четверо жителей района с заявлениями о кражах аккумуляторов с их автомобилей. Установлено, что неизвестные похищали аккумуляторы, вскрывая капоты отечественных автомобилей во дворах домов, расположенных на улицах 8-я и 11-я Текстильщиков, а также на улице Юных Ленинцев.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на 8-й улице Текстильщиков. Ими оказались 40-летний житель Подмосковья и ранее судимый 34-летний москвич. Все аккумуляторы злоумышленники сбыли, местонахождение части похищенного установлено.Дознанием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным противоправным деяниям на территории района.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18