Победа президента Украины Петра Порошенко на выборах в конце марта не принесет России ничего хорошего. В Москве готовы к любому развитию событий и не исключают прямого военного столкновения двух стран. Недавним заявлением лидера Незалежной о необходимости мира в российской столице не верят.

Победапрезидента Украины Петра Порошенко на выборах в конце марта не принесетРоссии ничего хорошего. В Москве готовы к любому развитию событий и неисключают прямого военного столкновения двух стран. Недавним заявлениемлидера Незалежной о необходимости мира в российской столице не верят.Скептическио перспективах отношений Москвы и Киева при Порошенко высказался членСовета Федерации Алексей Пушков. Сенатор призвал не ждать "холодногомира", а готовиться к возможности "холодной войны" на грани прямоговоенного столкновения.На своей странице в TwitterПушков написал, что в этом суть политики украинского лидера. Сенаторподчеркнул, что постоянное раскручивание напряженности в отношениях сРоссией – главный способ удержания власти для Порошенко.Украинскийлидер объявил о выдвижении на второй срок на съезде своих сторонников вКиеве 29 января. Один из главных вопросов, который необходимо решить -достижение мира с Россией, отметил . По его словам, Киеву нуженпусть даже "холодный", но мир с Москвой.Приэтом в украинской политической элите продолжают обсуждать сценариивоенного столкновения с Россией. Бывший депутат Верховной рады Василий Куйбидапризвал готовиться к войне с Москвой за черноморское побережье. По егословам, Россия может атаковать как с юга, так и с севера – черезтерриторию Белоруссии.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут в конце марта. В предвыборной гонкепока отстает от лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.Социологи приводят разные оценки рейтинга главы государства. Кто-тоутверждает, что за него готовы проголосовать 17% украинцев, другиеуверяют, что не больше 12%.