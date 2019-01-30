Победа
президента Украины Петра Порошенко на выборах в конце марта не принесет
России ничего хорошего. В Москве готовы к любому развитию событий и не
исключают прямого военного столкновения двух стран. Недавним заявлением
лидера Незалежной о необходимости мира в российской столице не верят.
Победа
президента Украины Петра Порошенко на выборах в конце марта не принесет
России ничего хорошего. В Москве готовы к любому развитию событий и не
исключают прямого военного столкновения двух стран. Недавним заявлением
лидера Незалежной о необходимости мира в российской столице не верят.
Скептически
о перспективах отношений Москвы и Киева при Порошенко высказался член
Совета Федерации Алексей Пушков. Сенатор призвал не ждать "холодного
мира", а готовиться к возможности "холодной войны" на грани прямого
военного столкновения.
На своей странице в Twitter
Пушков написал, что в этом суть политики украинского лидера. Сенатор
подчеркнул, что постоянное раскручивание напряженности в отношениях с
Россией – главный способ удержания власти для Порошенко.
Украинский
лидер объявил о выдвижении на второй срок на съезде своих сторонников в
Киеве 29 января. Один из главных вопросов, который необходимо решить -
достижение мира с Россией, отметил . По его словам, Киеву нужен
пусть даже "холодный", но мир с Москвой.
При
этом в украинской политической элите продолжают обсуждать сценарии
военного столкновения с Россией. Бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида
призвал готовиться к войне с Москвой за черноморское побережье. По его
словам, Россия может атаковать как с юга, так и с севера – через
территорию Белоруссии.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. В предвыборной гонке
пока отстает от лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Социологи приводят разные оценки рейтинга главы государства. Кто-то
утверждает, что за него готовы проголосовать 17% украинцев, другие
уверяют, что не больше 12%.