Бывшая жена известного актера и режиссера Армена Джигарханяна – Виталина Цымбалюк-Романовская – даром времени не теряет. В соцсети появилась фотография Виталины в обнимку с неким седобородым джентльменом.

Бывшая жена известного актера и режиссера АрменаДжигарханяна – Виталина Цымбалюк-Романовская – даром времени не теряет. Всоцсети появилась фотография Виталины в обнимку с неким седобородым джентльменом.В подписи к своему посту Виталина Цымбалюк-Романовскаярассыпается в комплиментах и благодарностях своему спутнику. Пианистка называетего "особенным" человеком."Самые редкие качества в нашей жизни – порядочность ипрофессионализм. Людей, сочетающих эти качества – единицы. Сергей Новожилов(слева на фото) – совершенно особенный, интеллигентный не "вообще", а"по делу" Человек", – пишет бывшая супруга Джигарханяна.С развода народного артиста Армена Джигарханяна и Виталиныпрошло больше года. Как сообщалось, пианистка теперьувлечена Прохором Шаляпиным. Они планируют свадьбу, совместную концертнуюпрограмму и альбом. Кроме того, хотят купить домик в Подмосковье или Америке.Лить слезы по неблагодарному Армену Джигарханяну больше не намерена. По ее словам, она и так отдала ему идевственность, и лучшие годы жизни.А в конце прошлого года Виталина Цымбалюк-Романовская ипевец Прохор Шаляпин сообщили, что скоро собираются стать родителями.Знаменитости не собираются откладывать деторождение в долгий ящик и прилагают кэтому все усилия.