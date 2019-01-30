Бывшая жена известного актера и режиссера Армена
Джигарханяна – Виталина Цымбалюк-Романовская – даром времени не теряет. В
соцсети появилась фотография Виталины в обнимку с неким седобородым джентльменом.
Бывшая жена известного актера и режиссера Армена
Джигарханяна – Виталина Цымбалюк-Романовская – даром времени не теряет. В
соцсети появилась фотография Виталины в обнимку с неким седобородым джентльменом.
В подписи к своему посту Виталина Цымбалюк-Романовская
рассыпается в комплиментах и благодарностях своему спутнику. Пианистка называет
его "особенным" человеком.
"Самые редкие качества в нашей жизни – порядочность и
профессионализм. Людей, сочетающих эти качества – единицы. Сергей Новожилов
(слева на фото) – совершенно особенный, интеллигентный не "вообще", а
"по делу" Человек", – пишет бывшая супруга Джигарханяна.
С развода народного артиста Армена Джигарханяна и Виталины
прошло больше года. Как сообщалось, пианистка теперь
увлечена Прохором Шаляпиным. Они планируют свадьбу, совместную концертную
программу и альбом. Кроме того, хотят купить домик в Подмосковье или Америке.
Лить слезы по неблагодарному Армену Джигарханяну больше не намерена. По ее словам, она и так отдала ему и
девственность, и лучшие годы жизни.
А в конце прошлого года Виталина Цымбалюк-Романовская и
певец Прохор Шаляпин сообщили, что скоро собираются стать родителями.
Знаменитости не собираются откладывать деторождение в долгий ящик и прилагают к
этому все усилия.