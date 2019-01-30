С 1 февраля 2019 года отделение регистрации транспортных средств МО ГИБДД ТНРЭР № 5, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6, к. 1, будет работать по следующему графику...

Руководством Межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГУ МВД России по г. Москве был проведен мониторинг результатов работы по оказанию профильных государственных услуг.С 1 февраля 2019 года отделение регистрации транспортных средств МО ГИБДД ТНРЭР № 5, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6, к. 1, будет работать по следующему графику:вторник – с 08:00 до 20:00;среда - пятница – с 08:00 до 18:00;суббота – с 08:00 до 17:00;воскресенье и понедельник – выходные дни.Проведенный ранее анализ обращений граждан в отделение регистрации, показал, что наибольшее количество регистрационных действий производится по вторникам и субботам (более 300 технологических операций), когда как воскресенье их существенно меньше (около 40 технологических операций).Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81Изменение в графике работы отделения регистрации позволит обеспечить качество и количество предоставляемых государственных услуг в те дни, когда они наиболее востребованы.Вместе с тем, с 1 февраля 2019 года отделение регистрации транспортных средств МО ГИБДД ТНРЭР № 5, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Академика Глушко, д. 13, продолжит работу прием граждан в ежедневном графике с 08:00 до 20:00 (с перерывом с 14:00 до 15.00), при этом оказание услуг по воскресеньям и понедельникам будет возможно только после предварительной записи на портале государственных услуг.