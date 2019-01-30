В Санкт-Петербурге задержан Рауль Арашуков – отец обвиняемого в убийствах сенатора Рауфа Арашукова. В Карачаево-Черкесии проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщил источник в правоохранительных органах. В частности, в их доме в КЧР правоохранительные органы проводят обыски.

В Санкт-Петербурге задержан Рауль Арашуков – отец обвиняемого в убийствах сенатора Рауфа Арашукова. В ближайшее время его этапируют в Москву для проведения следственных действий.В Карачаево-Черкесии проводятся следственно-оперативные мероприятия. В частности, обыски идут в доме Арашуковых в КЧР, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, сенатор и его отец проверяются на причастность к хищению в результате организованной преступной деятельности более 10 миллиардов рублей.Рауль Арашуков (1960 года рождения) — российский управленец, политический деятель, бизнесмен и меценат. В советское время, по сведениям российских информагентств, был дважды судим за экономические преступления. Советник гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз", член партии "Единая Россия", депутат народного собрания КЧР.Как сообщалось ранее, 30 января на заседании в Совете Федерации, которое проходило в закрытом режиме, был задержан его сын — 32-летний сенатор Рауф Арашуков.Как сообщает Следственный комитет, уголовное дело расследуется Главным следственным управлением по факту создания и участия в преступной организации, хищения природного газа ПАО "Газпром", поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Шебзухова, а также других преступлений.В рамках этого уголовного дела устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности Рауфа Арашукова, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям.Совет Федерации лишил сенатора Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого.Что касается отца сенатора Арашукова, то, как сообщает СК, он причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.Сообщается также, что эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет.Совместно с оперативными сотрудникам ФСБ следователи проводят обыски и другие следственные действия в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и некоторых других городах.