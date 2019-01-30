Дракой с тремя охранниками завершился для 30-летнего москвича поход в бар вместе с супругой. Дошло ли дело до блюд, остается неизвестным, но то, что история приняла уголовный оборот, подтвердили в столичном управлении МВД. Камера наблюдения запечатлела основные вехи конфликта.

Дракой с тремя охранниками завершился для 30-летнего москвича поход в бар вместе с супругой. Дошло ли дело до блюд, остается неизвестным, но то, что история приняла уголовный оборот, подтвердили в столичном управлении МВД. Камера наблюдения запечатлела основные "вехи" конфликта.Стычка произошла около семи часов вечера 20 января в заведении Papa's Place на Никольской улице. Что послужило ее катализатором, стражи порядка не уточняют, предположительно, клиент выражал недовольство сервисом. На кадрах видно, как охранники неожиданно схватили мужчину и попытались выставить его из бара, но тот дал отпор, причем сопротивлялся клиент до последнего, даже после того, как оказался на пороге перед закрытой дверью.В стенах бара удача улыбалась то одной стороне, то другой, но как только противники покинули его пределы, недавний клиент тут же оказался на земле. Досталось и его супруге, которая оттаскивала от мужа обидчиков. Мужчине потребовалась помощь медиков, он получил травмы средней степени тяжести.Трое охранников стали фигурантами уголовного дела, на время расследования их отпустили под подписку о невыезде.