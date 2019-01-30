Палата общин парламента Великобритании проголосовала против выхода страны из ЕС без сделки. Депутаты при этом отказались переносить сроки Brexit.

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против выхода страны из ЕС без сделки. Депутаты при этом отказались переносить сроки Brexit.Парламентарии обсудили целый ряд поправок к закону о выходе Великобритании из ЕС, передает "Россия 24". Большинство было отвергнуто, включая предложение перенести дату Brexit с 29 марта на конец 2019 года. Однако депутаты поддержали идею запретить Brexit без соглашения с Брюсселем. Важно отметить, что решения палаты общин – не обязательны для выполнения правительством.Тереза Мэй уже поспешила заявить, что пожелания парламентариев вовсе не обязательно станут импульсом для новых переговоров с Евросоюзом.