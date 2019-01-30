Москвич Валентин Егоров развелся с женой и судится с Центром гинекологии и перинатологии имени Кулакова, где во время процедуры ЭКО перепутали пробирки. О том, что он растит чужих детей, обманутый отец узнал только через 2,5 года, когда втайне от жены сдал тест ДНК.

Москвич Валентин Егоров развелся с женой и судится с Центром гинекологии и перинатологии имени Кулакова, где во время процедуры ЭКО перепутали пробирки.На эту процедуру супруги решились после того, как у Валентина было выявлено заболевание, из-за которого могло наступить бесплодие.В целом процедура прошла успешно: вскоре в семье Егоровых родились два мальчика. Однако спустя пару лет Валентин заподозрил, что дети – не его. Тогда он втайне от жены сделал тесты ДНК, чтобы развеять сомнения.Однако его ждало разочарование: дети, действительно, оказались не от него. Когда Егоров обратился в Центр Кулакова, там пообещали провести "внутреннее расследование", и через несколько месяцев подтвердили: произошла ошибка.При этом объяснений, как такое могло произойти и кто виноват, а также извинений от медиков обманутый "отец" так и не дождался. Егоров продолжил разбирательства с Центром уже в суде.В итоге Гагаринский суд Москвы принял сторону потерпевшего — вина была возложена на Центр Кулакова, но по факту ни морального, ни материального удовлетворения от этого решения Егоров так и не получил.Дел на сотрудников Центра заведено не было, извинений не последовало, пишет Mash, а Егоров и после развода с женой продолжает судиться с медицинским центром.