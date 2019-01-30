Ну наконец-то! Простите. Никогда не радовался такому. Он этого заслужил. Дожили, – написал на своей странице в социальной сети Facebook про смерть Кобзона редактор Первого канала Сергей Артемов. Пост вскоре исчез, но внимательные читатели успели сделать скрин и отправить на Первый канал. И там изощренно отомстили парню.
"Ну наконец-то! Простите. Никогда не радовался такому. Он этого заслужил. Дожили", – написал на своей странице в социальной сети Facebook про смерть Кобзона редактор Первого канала Сергей Артемов. Пост вскоре исчез, но внимательные читатели успели сделать скрин и отправить на Первый канал. И там изощренно отомстили парню.
Уволить редактора на канале долго не решились, видимо побоялись
резонанса и шума общественности. Хотя рабочую жизнь Артемову решили подпортить основательно, дабы тот ушел сам.
"Но тот из упертых, гейская братия к гонениям привычная, и по привычке
терпел, – пишет Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик". – Началось же все
заработной платы... Так на "Первом" завелось, что ежемесячная з/п
состоит из двух частей, первая ежемесячный оклад, вторая ежемесячная 40%
премия. Первым делом у Сергея слетела эта премия. От примерно 50 "чистыми"
в месяц остался оклад 36. Он терпел..."
До этого "происшествия" у него был плавающий
график, позволяющий дополнительно трудиться в иных местах, и второй удар
пришелся именно на это, – продолжает "Беспощадный пиарщик". - Его перевели на жесткую пятидневку, без
возможности подработать где-либо еще".
Так продолжалось до 25 января, когда Сергей решил
попробовать побороться за свои права, как работника, обязанности свои он к
слову выполнял в полном объеме... Он написал заявление на предоставление ему
копий всех документов связанных с работой на "Первом канале" для
дальнейших разбирательств по поводу невыплат "премии", отсутствия
индексации зарплаты за последние лет эдак 6 и прочих нарушений работодателя
относительно сотрудника. Заявление у него отказались принимать и он его
отправил по почте заказным письмом. И 25-го числа оно дошло. Как итог: два
левых акта о прогуле за 18 и 22 января с последним рабочим днем 29-го и адье
по статье".