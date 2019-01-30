Ну наконец-то! Простите. Никогда не радовался такому. Он этого заслужил. Дожили, – написал на своей странице в социальной сети Facebook про смерть Кобзона редактор Первого канала Сергей Артемов. Пост вскоре исчез, но внимательные читатели успели сделать скрин и отправить на Первый канал. И там изощренно отомстили парню.

"Ну наконец-то! Простите. Никогда не радовался такому. Он этого заслужил. Дожили", – написал на своей странице в социальной сети Facebook про смерть Кобзона редактор Первого канала Сергей Артемов. Пост вскоре исчез, но внимательные читатели успели сделать скрин и отправить на Первый канал. И там изощренно отомстили парню.Уволить редактора на канале долго не решились, видимо побоялисьрезонанса и шума общественности. Хотя рабочую жизнь Артемову решили подпортить основательно, дабы тот ушел сам."Но тот из упертых, гейская братия к гонениям привычная, и по привычкетерпел, – пишет Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик". – Началось же всезаработной платы... Так на "Первом" завелось, что ежемесячная з/псостоит из двух частей, первая ежемесячный оклад, вторая ежемесячная 40%премия. Первым делом у Сергея слетела эта премия. От примерно 50 "чистыми"в месяц остался оклад 36. Он терпел..."До этого "происшествия" у него был плавающийграфик, позволяющий дополнительно трудиться в иных местах, и второй ударпришелся именно на это, – продолжает "Беспощадный пиарщик". - Его перевели на жесткую пятидневку, безвозможности подработать где-либо еще".Так продолжалось до 25 января, когда Сергей решилпопробовать побороться за свои права, как работника, обязанности свои он кслову выполнял в полном объеме... Он написал заявление на предоставление емукопий всех документов связанных с работой на "Первом канале" длядальнейших разбирательств по поводу невыплат "премии", отсутствияиндексации зарплаты за последние лет эдак 6 и прочих нарушений работодателяотносительно сотрудника. Заявление у него отказались принимать и он егоотправил по почте заказным письмом. И 25-го числа оно дошло. Как итог: двалевых акта о прогуле за 18 и 22 января с последним рабочим днем 29-го и адьепо статье".