Модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М начнут поступать в вооруженные силы России с 2021 года. Машина получит комплекс бортовой обороны, современное вооружение, систему связи и, конечно, двигатели: обновленная силовая установка НК-32 повысит дальность полета самолета.

Модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М начнут поступать в вооруженные силы России с 2021 года. Машина получит комплекс бортовой обороны, современное вооружение, систему связи и, конечно, двигатели: обновленная силовая установка НК-32 повысит дальность полета самолета, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу во время посещения Казанского авиационного завода.Кроме того, министр уточнил, что работы над Ту-160М идут в полном соответствии с графиком, пишет агентство ТАСС.По информации из открытых источников, вооруженные силы заключат контракт на модернизацию 10 ракетоносцев. Каждый самолет обойдется в 15 миллиардов рублей, а общая сумма сделки – 160 миллиардов. После обновления боевая эффективность Ту-160М увеличится на 60%, утверждают военные.18 декабря 2018 года Сергей Шойгу рассказал, что новый самолет уже проходит испытания. В ноябре машина запустила 12 крылатых ракет Х-101 по целям на полигоне Пембой.