Первый пилотируемый запуск к МКС в этом году отложили на две недели. Теперь полет состоится 14 марта. Хотя ранее планировалось, что он пройдет в 1 марта. Причины переноса пока неизвестны.

Первый пилотируемый запуск к МКС в этом году отложили на две недели. Теперь полет состоится 14 марта. Хотя ранее планировалось, что он пройдет в 1 марта. Причины переноса пока неизвестны, передает "Россия 24".В экипаж корабля "Союз" войдут россиянин Алексей Овчинин, а также американцы Ник Хейг и Кристина Кук. Для нашего космонавта, а также Ника Хейга это будет уже вторая попытка попасть на международную космическую станцию. Предыдущий старт закончился неудачно из-за аварии на ракетоносителе "Союз" в октябре прошлого года.