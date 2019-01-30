Несколько человек чудом не оказались под обломками рухнувшего в Брянске здания. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.

Несколько человек чудом не оказались под обломками рухнувшего в Брянске здания. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.Инцидент произошел около четырех часов дня в минувший вторник, 29 января, на Красноармейской улице, на Центральном рынке города. На кадрах видно, как идущие по длинному коридору пешеходы резко поднимают головы вверх, а затем начинают разбегаться. Спустя несколько секунд проход завалило обломками крыши и битым кирпичом. Никто из людей не пострадал.Местные власти давно признали обрушившееся здание самостроем, но суд не позволил его снести. В результате у него обвалилась временная крыша, фрагменты которой увлекли за собой и часть стен.